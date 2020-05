Wasserglätte: Auto rutscht in Leitplanke

Ein plötzlich auftretender Starkregen und Wasserglätte sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der vierspurig ausgebauten B 30 zwischen Enzisreute und Ravensburg gewesen. Es entstand Sachschaden.

Ein in Richtung Ravensburg fahrendes Auto geriet laut Polizei gegen 13.15 Uhr auf der extrem nassen Fahrbahn in der Nähe von Baindt ins Schleudern. Das Auto drehte sich und rutschte gegen die Mittelleitplanke. In der Folge glitt der Mazda noch etwa 100 Meter weit an der Leitplanke entlang, bevor er auf der Überholspur zum Stehen kam. Der 31-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.