Was für Pfeifen!

12,2 Grad zeigt das Thermometer an jenem Dienstagabend, knapp drei Wochen vor der feierlichen Orgelweihe, in der Baindter Kirche an. Es riecht nach Farbe. Flutlicht erhellt die Empore.

Pfarrer Bernhard Staudacher steht auf einer Leiter und streicht die neue Orgel mit einer von ihm eigens dafür angemischten Ölfarbe. Er trägt eine Arbeitshose, einen orangefarbenen Baustellenkittel und eine schwarze Mütze. Der kunstinteressierte Pfarrer, der selbst Bilder malt, hat sich bereit erklärt, das neue Instrument farblich zu gestalten. Orange ist zu sehen, ebenso wie blau. Die Farben harmonieren mit dem Buntglasfenster, das von Professor Wilhelm Geyer gefertigt wurde – und das nun, im Zentrum der Orgel, noch besser zur Geltung kommt als zuvor.

Staudacher, der seit fünf Jahren die Seelsorgeeinheit Baindt/Baienfurt betreut, freut sich darauf, dass die reiche musikalische Tradition in der Baindter Kirche bald fortgesetzt wird. „Ein erster mittelbarer Hinweis auf eine Orgel in Baindt stammt bereits aus der Zeit um 1690“, weiß Staudacher.

Im Jahr 2009 war es um die Orgel in Baindt schlimm gestellt. Der Holzwurm hatte sie zerstört – ein typisches Problem in Kirchen. Der Orgelsachverständige und Weingartener Kirchenmusikdirektor Heinrich Hamm stellte fest: Eine kostspielige Restauration wäre eine Fehlinvestition, zumal sie am Klang nichts ändern würde. Die Diözese Rottenburg stimmte einer neuen Orgel zu, vorausgesetzt, dass die Kirchengemeinde 40 Prozent der Kosten selbst aufbringe. Das sei üblich, sagt Pfarrer Staudacher. Bezahlt würden nur noch „substanzerhaltende Maßnahmen".

Fortan sammelten die Mitglieder der Fördergemeinschaft „Neue Orgel Baindt" unermüdlich Spenden für ein neues Instrument. Stolze 250.000 Euro kamen in zehn Jahren zusammen. 400 000 Euro hat die neue Orgel für die katholische Kirche St. Johannes Baptist gekostet. Für den Bau zeichnet die Firma Orgelbau Wiedenmann aus Oberessendorf verantwortlich. Noch nicht eingerechnet sind die Kosten für die Sanierung des undichten Kirchendaches und die Optimierung der Lüftungsanlage in der Kirche.

Ebenso wenig die Kosten für die Erweiterung der Empore um einen Meter ins Kirchenschiff hinein, sowie für den Abbau der alten Orgel. Viele dieser Arbeiten wären ohne die Hilfe eines Dutzends Ehrenamtlicher kaum zu stemmen gewesen. „Mit den Helfern feiern wir am Freitag vor der Orgelweihe ein eigenes Fest, quasi das Richtfest", erzählt Pfarrer Staudacher.

Dass sich die große Mühe gelohnt hat, da ist sich Chorleiter und Organist Rainer Strobel sicher. „Klanglich ist die Orgel wunderbar, kein Vergleich zu früher", sagt er. Strobel hat viel Erfahrung: Seit bald 40 Jahren ist er Organist. Er hat sogar schon im Petersdom in Rom gespielt. 1981 hat er seinen ersten Gottesdienst an der Orgel begleitet, da war er 14 Jahre alt.

Die neue Orgel ist etwa sieben Meter breit und sieben Meter hoch. „Sie hat etwa 2000 Pfeifen", berichtet Strobel. Das entspricht 2000 Tönen. Die längste Pfeife misst 4,80 Meter, die kürzeste nur wenige Zentimeter. Einige Pfeifen bestehen aus Holz, andere aus Zink, die neuen aus einer Mischung aus Blei und Zinn. Auch die Pfeifenformen sind unterschiedlich: Es gibt konische Pfeifen, lange und dünne Pfeifen sowie Holzpfeifen mit und ohne Stöpsel. Erst die verschiedenen Bauformen erzeugen den besonderen Klang. „Zu etwa 80 Prozent wurden Pfeifen aus dem alten Instrument restauriert und wiederverbaut", sagt Strobel. Hätte man ausschließlich neue Pfeifen verwendet, hätte die Orgel bestimmt 200 000 Euro mehr gekostet, schätzt Strobel. Außerdem gefiel den Verantwortlichen die Idee, die alte Geschichte im neuen Instrument fortzuführen. „Es sind sogar Pfeifen aus dem 18. Jahrhundert dabei", sagt Pfarrer Staudacher. Damit die neue Orgel nun einige hundert Jahre lang vor dem Holzwurm verschont bleibt, wurde einiges getan.

„Das Kirchendach haben wir als erstes saniert", berichtet Pfarrer Staudacher. Auch die Lüftung ist auf den neuesten Stand gebracht worden. So ist es nun möglich, die Luftfeuchtigkeit in der Kirche bei 50 bis 60 Prozent zu halten. „Vor der Sanierung lag sie bei 90 bis 100 Prozent", erzählt Staudacher.

Am Sonntag, 24. November, ist es nun soweit: In der katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Baindt erklingt wieder Orgelmusik. Der feierliche Pontifikalgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die neue Orgel wird durch Weihbischof em. Dr. Johannes Kreidler geweiht. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde zum Stehempfang in die Turnhalle der Blindenschule.

Um 15 Uhr dann spielt Gastorganist Gregor Simon aus Laupheim ein Orgelkonzert. Danach kann die neue Orgel besichtigt werden.