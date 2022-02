Mit dem bekannten Song „Wahnsinn“ wurde am Gumpigen Donnerstag in die Baindter Fasnet gestartet. Beim Rathaussturm übernahmen die Narrenzunft Raspler laut Pressemitteilung symbolisch den Rathausschlüssel von Bürgermeisterin Simone Rürup – pandemiebedingt in diesem Jahr in etwas „abgespeckter“ Form und im Freien vor dem Rathaus.

Auch die Schalmeienkapelle Baindt begleitete die Übergabe musikalisch. Bürgermeisterin Simone Rürup freut sich, dass der Rathaussturm – unter Einhaltung der aktuellen Regelungen – in diesem Jahr stattfinden konnte. Die Baindter Narren waren an diesem Tag in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Man mache sich Sorgen über die Situation in Osteuropa. „Das Lachen fällt schwerer als sonst beim Rathaussturm“, so Rürup. Foto: Gemeinde Baindt