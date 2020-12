Vorfahrt im Kreisel bei Schachen missachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr im Kreisverkehr auf der Landessstraße 284 Höhe Schachen ereignet hat. Der 51-jährige Fahrer eines Klein-Lkw übersah laut Polizeibericht beim Einfahren in den Kreisel eine vorfahrtsberechtigte 59-Jährige mit ihrem Peugeot, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.