Verwüstung in Baindter Sporthalle

In der Mainacht sind nach Angaben der Polizei Vandalen in die Sporthalle in der Friesenhäusler Straße in Baindt eingestiegen.

Im Inneren beschmierten sie Wände und Hallenboden mit Seife und Rasierschaum. Auch vor der Halle fanden sich Verschmutzungen sowie zerschlagene Alkoholflaschen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch. Hinweise auf diejenigen, die in die Turnhalle eingestiegen sind, erbittet die Polizei Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666.