Verletzter bei Kollision von Auto mit abbiegendem Traktor

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor am späten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der K 7951 bei Baindt wurde mindestens eine Person verletzt. Das teilt die Polizei mit. Eine 25 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr von der Thomas-Dachser-Straße in Richtung Baindt und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an. Dabei erkannte sie nicht, dass dessen 21 Jahre alter Lenker im Begriff war, nach links auf einen Feldweg abzubiegen. In der Folge stieß der Mercedes mit der rechten Fahrzeugfront wuchtig gegen den Traktor. Dabei erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Sowohl sie, als auch ihren Mitfahrer und den Traktorfahrer brachten Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand rund 40 000 Euro Sachschaden, am landwirtschaftlichen Fahrzeug rund 15 000, so die Polizei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei Weingarten die weiteren Ermittlungen aufgenommen.