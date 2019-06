Unter Drogen Auto gefahren

Die Überprüfung des 18-jährigen Fahrers eines Opel durch Beamte des Polizeireviers Weingarten hat am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr den Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen ergeben, was ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Im Auto wurden laut Polizei Drogen und diverse Konsum-Utensilien festgestellt, die dem 18-Jährigen und seinen Mitfahrern zugeordnet werden konnten. Dem Betroffenen wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn und die Mitfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.