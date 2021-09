Unfallverursacher sucht das Weite

Nach einem Unfall am Mittwoch in der Mochenwangener Straße in Baindt haben Beamte des Polizeireviers Weingarten Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Der männliche Fahrer soll gegen 14.50 Uhr in einer Kurve auf die Gegenspur gekommen sein. Eine entgegenkommende 27-jährige Toyota-Fahrerin wich laut Pressemitteilung der Polizei nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. An ihrem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seine Fahrt unbeeindruckt fort. Hinweise zu dem Fahrer des weißen Kleintransporters werden unter der Telefonnummer 0751/8036666 erbeten.