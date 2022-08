Beim Einfahren von der Friesenhäusler Straße in die Thomas-Dachser-Straße hat am Montagabend gegen 19 Uhr ein 78 Jahre alter Renault-Fahrer einen bevorrechtigten VW übersehen. Während sich der 78-jährige Unfallverursacher bei der Kollision im Einmündungsbereich leicht verletzt, blieb die 64-jährige VW-Fahrerin unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.