Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die linke Fahrzeugseite eines in der Boschstraße in Baindt abgestellten Fiat zerkratzt. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf rund 1000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 zu wenden.