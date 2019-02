Unbekannter zündet Papier in Altenheim an

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 17 Uhr in einem Altersheim im Sperlingweg ein an einer Pinnwand angebrachtes Blatt Papier an. Nachdem das Feuer auf weitere Blätter übergriff, löste ein Rauchmelder Alarm aus.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Baindt und Weingarten, konnte im Treppenhaus lediglich Rauch wahrgenommen werden. Das Feuer war bereits von selbst erloschen.

Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist minimal.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.