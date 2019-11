Unbekannter streift Lkw und haut ab

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch zwischen 5.30 und 16.45 Uhr in der Baindter Thomas-Dachser-Straße beim Betriebsgelände einer Spedition ereignet hat. Laut Polizeibericht streifte der unbekannte Fahrer die Beifahrerseite eines am linken Fahrbahnrand geparkten, schwarz lackierten Lkw der Marke Volvo mit Nürnberger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den am Lkw entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten bittet Zeugen zu dem Vorfall, sich unter Telefonnummer 0751 / 8036666 zu melden.