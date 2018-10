Unbekannter bricht in Bäckerei ein

Mit brachialer Gewalt hat sich laut Polizeibericht ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu einer Bäckerei-Filiale verschafft sowie den Verkaufsraum und den Nebenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Er versuchte ein Behältnis aufzubrechen, was jedoch misslang. Der angerichtete Sachschaden kann nach Polizeiangaben bislang nicht beziffert werden. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.