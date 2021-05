Unbekannte wollen Tankstelle in Baindt anzünden

Vermutlich drei Unbekannte haben in der Nacht am Samstag gegen 23.30 Uhr versucht eine Tankstelle in der Marsweilerstraße in Baindt in Brand zu setzen. Das teilt die Polizei mit. Demnach entnahmen sie einen Zapfhahn, umwickelten ihn mit einem Stofflappen und zündeten ihn an. Der Betreiber, der von einer Anwohnerin informiert wurde, konnte den Brand kurz darauf löschen. Die Anwohnerin konnte noch drei Personen mit Taschenlampen erkennen, die über den hinteren Bereich des Geländes flüchteten. Außerdem wurde bei der Anzeigenaufnahme festgestellt, dass die Unbekannten versucht hatten, einen Traktor in einem Schuppen zu starten und diesen vermutlich zu stehlen. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Weingaren unter Telefon 0751/803-6666 entgegen.