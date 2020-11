Unbekannte stehlen Stahlseil in Baindt

Ein circa 50 Meter langes Stahlseil einer Seilwinde haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Hofgelände in der Stöcklisstraße in Baindt entwendet. Das teilt die Polizeit mit. Hierdurch entstand dem Besitzer ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Rufnummer 0751 / 8036666 entgegen.