Unbekannte stehlen Alkohol und Zigaretten

Alkohol und Zigaretten sind offensichtlich das Ziel von Einbrechern gewesen, die am frühen Dienstagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Fischerstraße in Baindt eingestiegen sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die Unbekannten hebelten demnach zunächst eine Schiebetüre auf und drückten in der Folge eine weitere Türe ein. Neben Bier und Zigaretten entwendeten die Täter auch Schnaps. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Einbruchs und bittet Personen, die insbesondere im Zeitraum von 0.30 bis 2.30 Uhr Verdächtiges im Bereich des Supermarkts wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.