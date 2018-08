Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Auf Bargeld hatten es vier unbekannte Täter abgesehen, die das Geldscheinfach eines Zigarettenautomaten am Dienstag gegen 23.45 Uhr in der Schachener Straße in Baindt gewaltsam aufhebelten, teilt die Polizei mit. Die Täter flüchteten unerkannt. Zwei der Täter trugen weiße Masken und waren vollständig schwarz gekleidet, der dritte Täter trug ein rotes T-Shirt und der Vierte führte einen Rucksack mit sich. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.