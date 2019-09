Totalschaden bei Verkehrsunfall auf der B 30

Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf der B30. Das teilt die Polizei mit.

Der 60-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns war gegen 7.45 Uhr die B 30 von Bad Waldsee in Richtung Ravensburg unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt aus Richtung Riedsenn wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem auf die Bundesstraße einfahrenden Fahrzeug die Einfahrt zu ermöglichen. Hierbei übersah er den von hinten auf dem linken Fahrstreifen herannahenden BMW einer 26-Jährigen Autofahrerin. Trotz einer Gefahrenbremsung fuhr die Frau auf den Unterfahrschutz des Lkw-Anhängers auf. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 26-Jährige leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro, am Anhänger des Lkw ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.