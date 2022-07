Tanzprofis bei Abschlussfeier im SBBZ Sehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war ein besonderer Moment, als Dr. Marcus Adrian, Direktor Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum des SBBZ Sehen in Baindt, am 21. Juli den drei Berufsschulstufenschülern ihr Abschlusszeugnis überreichte. „Es ist für die zwei Schüler und die Schülerin, deren Eltern und auch für uns ein emotional ergreifender Moment“, sagt Dr. Marcus Adrian. Es erfülle alle mit Stolz, was die jungen Erwachsenen in den vergangenen Jahren erreicht haben.

Der Auftritt des Tanzpaares Marie Schwarz und Maximilian Schmidt war das abschließende Highlight der Feierlichkeit. Die beiden Profitänzer wurden dieses Jahr bereits zum Landesmeister in der Hauptgruppe 2 A, sowie zum Vizemeister der Hauptgruppe 2 S gekürt. „Der Auftritt bei der Abschlussfeier im SBBZ Sehen in Baindt war für uns ein tolles Erlebnis. Es ist schön, wie fasziniert und glücklich sie uns zugeschaut haben“, so Marie Schwarz.

In Vorbereitung auf die Abschlussfeier kamen die Schüler und Schülerinnen des SBBZ Sehen in Baindt bereits in den Genuss einer privaten Tanzstunde. Ein Lehrer des Tanzwerks by Jürgen Schlegel in Ravensburg brachte den Schülern einen Line Dance bei. Für die Abschlussfeier im kommenden Jahr ist die Vorfreude bereits groß. Es ist ein Tanzkurs geplant, sodass die Schüler und Schülerinnen nächstes Jahr ihren eigenen Auftritt auf der Bühne präsentieren können.

Die beiden leidenschaftlichen Tänzer Marie und Maximilian beantworteten nach ihrem Auftritt alle wissbegierigen Fragen. „Wir lieben die Vielseitigkeit, die der Tanzsport mit sich bringt und die Lebensfreude, die wir dadurch ausdrücken können“, meint Maximilian Schmidt.

„Spaß, Energie und Lebensfreude“ – das wünscht auch das Kollegium des SBBZ Sehen in Baindt seinen Berufsschulstufenschülern für den weiteren Weg, den sie nun beschreiten werden.