In schweren grauen Wolken rollte am frühen Sonntagabend diese imposante Gewitterfront vom Allgäu her kommend über Baindt und das gesamte Schussental hinweg. Festgehalten wurde die Wolkenwand von SZ-Leser Stefan Müller aus Baindt. Die seither in der Region gefallenen, ergiebigen Regenfälle drohen vielerorts Bäche und Flüsse zum Überlaufen zu bringen.

Für weite Teile der Region gelten Unwetter- und Überschwemmungswarnungen.