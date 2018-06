Spülmaschinenhersteller zieht nach Baindt

Zum Jahreswechsel ist aus der Bobeck Gastrotec GmbH die Ackermann Spülmaschinen GmbH geworden. Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Manfred Bobeck (70) setzt der neue Alleingesellschafter Stefan Ackermann (51) auf eine umfassende Modernisierung. Ein Punkt dieser Modernisierung sei auch der Umzug von Langenargen an den neu gebauten Standort in Baindt gewesen, sagt Ackermann.

Ein Grund für den Umzug nach Baindt war, so Stefan Ackermann, dass man sich dort vergrößern konnte, weil die Lagerkapazität in Langenargen beschränkt gewesen sei. Die Entscheidung dazu fiel im vergangenen Sommer. Außerdem sei man mit der Bundesstraße 30 verkehrstechnisch besser angebunden. Überdies verfüge der neue Standort auch über ein eigenes Schulungszentrum. Der neue Standort ermögliche auch kürzere Lieferzeiten für Maschinen und Ersatzteile, mehr Möglichkeiten für den Know-how-Transfer und künftig auch einen Werksverkauf.

Die Ackermann Spülmaschinen GmbH hat sich eigenen Angaben zufolge in den 14 Jahren seit der Gründung zu einem bedeutenden deutschlandweiten Anbieter für gewerbliche Spülmaschinen entwickelt. Das Unternehmen bietet neben gewerblichen Spülmaschinen auch passende Wasseraufbereitungsgeräte sowie Reinigerprodukte an. Das Unternehmen ging 2018 aus der Bobeck Gastrotec GmbH hervor, die von Manfred Bobeck und Stefan Ackermann Ende 2003 gegründet wurde.

Der Spülmaschinenhersteller kommt auf einen Jahresumsatz von 2,7 Millionen Euro, verfügt über ein deutschlandweites Servicenetz von 100 Händlern und vertreibt seine Produkte vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, Montenegro, Dänemark sowie in der Schweiz und in den Niederlanden. Produziert wird in Italien. In Baindt arbeitet das Unternehmen mit einem neun Mann großen Team, in Langenargen war man noch zu viert. Ackermann will auch weiter einstellen, denn er geht davon aus, so sagt er im Gespräch mit der SZ, dass das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren „mindestens doppelt so groß, wenn nicht dreifach so groß“ sein wird.