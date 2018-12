So schwer wie zwölf Elefanten

Was müssen Busfahrer beachten, wenn Menschen mit Behinderung unter den Fahrgästen sind? Diese Frage, aber auch viele andere, wurden beim „Workshop für mobilitätseingeschränkte Personen gemeinsam mit Busfahrern“ beantwortet, der unter der Leitung von Referent Jürgen Fortenbacher am SBBZ Sehen in Baindt stattgefunden hat. Dieser Workshop ist Teil einer Fortbildung der Geschäftsstelle Inklusionskonferenz vom Landratsamt Ravensburg, zu dem Schüler und Lehrer sowie Busfahrer der örtlichen Verkehrsbetriebe eingeladen waren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Inhalte waren Informationen über das Busfahren im Allgemeinen, praktische Übungen bei der Unterstützung von mobilitätseingeschränkten Personen sowie Informationen über die technische Ausstattung an Bussen und Haltestellen. Im ersten Teil konnten die Schüler nach allen Dingen fragen, die sie schon immer wissen wollten, wie zum Beispiel: Was wiegt ein Bus? (So viel wie zwölf Elefanten). Muss man sich im Bus anschnallen? (Nein). Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Busfahrers? (Er muss Menschen mögen). Auch die Busfahrer hatten laut des Pressetextes viele Fragen, darunter: Wie schiebe ich einen Rollstuhl richtig über die Rampe in den Bus? (Rückwärts).

Fortenbacher beantwortete die Fragen, schilderte anhand zahlreicher Praxisbeispiele die Situationen aus dem Alltag der Personenbeförderung und zeigte konkrete Lösungsmöglichkeiten auf. Die Schüler bekamen einen Einblick in den Arbeitsalltag der Busfahrer, und diese lernten die Schüler mit ihrem individuellen Hilfebedarf kennen. So bekamen die Fahrer Simulationsbrillen aufgesetzt, die die Sicht erheblich einschränkten, und mussten sich damit im Bus bewegen sowie ein- und aussteigen.

Eine Erkenntnis dieser Schulung war es laut dem Pressebericht, wie wichtig es ist, miteinander zu reden. So kann eine hilfsbedürftige Person über einen Knopf an der Außenseite der Bustüre dem Busfahrer ein Signal geben. Dieser kommt dann und hilft beim Einsteigen. Aber auch die Fahrgäste müssen auf die Anweisungen des Busfahrers hören, denn er ist dafür verantwortlich, dass alle sicher an ihr Ziel kommen.