Simone Rürup wird Bürgermeisterin von Baindt

Baindt hat eine neue Bürgermeisterin: Simone Rürup hat die Wahl mit 64,93 Prozent gewonnen. Das hat der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister Elmar Buemann, am Sonntagabend in der Schenk-Konrad-Halle bekannt gegeben. Auf Platz zwei folgt der Vermessungsdirektor und ehemaliger Bürgermeister von Ebenweiler, Stefan Obermeier, mit 26,76 Prozent. Der Weingartener Stadtmarketing-Geschäftsführer Marcus Schmid landet mit 7,35 Prozent auf Platz drei. Jürgen Maunz erreichte 0,87 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 54 Prozent.

Wenn Elmar Buemann in Pension geht, gibt er sein Amt nach 16 Jahren ab – das heißt nach zwei Amtszeiten. Dass er bei der regulären Bürgermeisterwahl in diesem Jahr nicht mehr antritt, hatte er bereits in einer Gemeinderatssitzung im Januar dieses Jahres bekannt gegeben. Die offizielle Amtseinführung und die Verabschiedung von Elmar Buemann ist bereits auf den 12. Februar 2019 terminiert.

Turbulenzen vor der Wahl

Im Vorfeld der Wahl hat es kurz Turbulenzen gegeben, weil der Baindter Gemeinderat die Wahl ursprünglich auf den Sonntag, 25. November, festgelegt hatte, der in diesem Jahr der Totensonntag ist. Doch laut Paragraph 2 des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) darf an einem solchen Gedenktag keine Wahl stattfinden. Wortwörtlich heißt es im Gesetzestext: „Der Wahltag muss ein Sonntag sein. Am Ostersonntag, am Pfingstsonntag, am Totengedenktag sowie an gesetzlichen Feiertagen dürfen keine Wahlen durchgeführt werden.“ Es folgten sogleich ein neuer Gemeinderatsbeschluss und eine erneute Ausschreibung. Dieses Mal mit dem Wahltermin 2. Dezember.

Mehr entdecken: Die Baindter Kandidaten im direkten Vergleich