Simone Rürup will ein starkes Baindt

Simone Rürup hat als erste ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Baindt am 2. Dezember bekannt gegeben. Sie will Bürgermeisterin werden, sie hat Ideen für Baindt und will die Gemeinde voranbringen, das macht die 49-Jährige klar. Und sollte sie gewählt werden, will sie das auch über die erste Amtszeit hinaus tun. „Mir ist Kontinuität wichtig. Ich möchte gestalten und sehen, wie sich die Gemeinde entwickelt“, sagt sie. Deshalb stünde eine zweite Amtszeit außer Frage.

Simone Rürup hat eine Vita vorzuweisen, wie sie klassischer für ein Bürgermeisteramt nicht sein könnte: Nach einem Studium an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg war sie unter anderem Leiterin der Wirtschafts- und Tourismusförderung der Gemeinde Rudersberg im Rems-Murr-Kreis, wo sie auch Sachgebietsleiterin beim Ordnungsamt sowie stellvertretende Hauptamtsleiterin und Standesbeamtin war. Seit 2014 ist sie Ortsvorsteherin der Ravensburger Ortschaft Eschach mit rund 9500 Einwohnern.

Ja zur sozialen Einrichtung

„In Eschach habe ich gelernt, hinzustehen und mich für die Interessen der Ortschaft gegenüber der Stadt einzusetzen“, sagt sie. Sie liebe ihren Beruf, erhoffe sich durch den Bürgermeisterposten mehr Freiheiten, da sie als Ortsvorsteherin auch immer ein Stück weit abhängig ist und nicht so frei handeln könne, wie sie sich das vorstelle. Wichtig sei ihr, im Team mit Gemeinderat und Verwaltung zu arbeiten, wie sie es im Rathaus in Oberhofen praktiziere, wo sie Chefin von 20 Mitarbeitern ist.

Als großes Thema während ihres Wahlkampfes hat sie das Thema Fischerareal und Dorfplatz identifiziert, was zweifelsohne auch zurzeit das meist diskutierte Thema in Baindt ist. Sie halte das Areal, auf das die Gemeinde lange warten musste, für die Jahrhundertchance für Baindt. „Ich will, dass sich der Baindter in allen Lebenslagen wohlfühlt“, sagt sie und plädiert deshalb auch für eine soziale Einrichtung der Stiftung St. Franziskus auf dem Gelände. „Ich würde mir wünschen, dass der Gemeinderat dem zustimmt“, sagt sie. Wie berichtet stellt sich die Stiftung vor, auf dem Fischerareal eine Einrichtung für schwer demenziell Erkrankte einzurichten. In der Gemeinde ist man sich aber geteilter Meinung, ob man der Stiftung eine große Fläche dafür auf dem Fischerareal zur Verfügung stellen soll. Dennoch halte sie es für richtig, dass der Gemeinderat das Thema erst mal vertagt hat. „Das Konzept der Stiftung muss ausdifferenziert werden“, sagt Rürup und meint damit etwa die zusätzliche Schaffung von Kurzzeitpflege, Tagespflege und auch ambulanter Betreuung. „Der Baindter muss davon profitieren und auf solche Angebote in der Gemeinde zurückgreifen können.“

Essenziell für eine Gemeinde sei eine soziale Durchmischung. So möchte sie auch ihre Baupolitik gestalten. Wachstum ja, aber moderat: So, dass die Schule nicht leersteht und der Charakter der Gemeinde gewahrt bleibt. „Ich will aber nicht jede Ecke ausmosten und zu Bauland machen.“ Nicht nur auf Einfamilienhäuser setzen, sondern auch mit Doppelhäusern, Reihenhäuser und Mehrgeschossbau planen. „Sonst gibt es irgendwann Wohngebiete, wo in einem Haus nur zwei Menschen leben.“ Sie kenne das aus Eschach, wo es Wohngebiet gebe, in denen über 35 Prozent der Bewohner älter als 60 Jahre sind. Mit einer guten Durchmischung und einem moderaten Wachstum könne man solche Situationen vermeiden.

Wachstum soll es natürlich auch in der Wirtschaft geben. Potenzial sieht sie dabei in einem möglichen interkommunalen Gewerbegebiet von Baindt, Baienfurt und Berg. Denn laut Entwurf des künftigen Regionalplans kann es im Schussental vor allem in den Gemeinden Baienfurt und Baindt Gewerbeentwicklung geben. „Wirtschaftsförderung ist für mich Chefsache. Man muss in diesem Feld Kontakte mitbringen, Kontakte pflegen und durchaus mal querdenken und kreativ sein“, sagt sie und verweist auf die Aktion Adventswald in Rudersberg. „Man denkt dabei zwar nicht sofort an Wirtschaftsförderung, aber es sind sämtliche Vereine eingebunden und die Menschen kommen in die Gemeinde“, sagt sie.

Die Kandidatin sieht viel Potenzial in der Gemeinde, um ein starkes Baindt zu entwickeln, das bisher oft im Schatten von Baienfurt gesehen wird. Ihr Motto „Stark für Baindt“ wolle sie in ihrer Amtszeit umsetzen. Baindt könne mehr, da müsse man sich manchmal mehr auf die Hinterbeine stellen. Eine Kandidatur für den Kreistag bei den Kommunalwahlen 2019 schließt sie in der ersten Amtszeit allerdings aus. „Da will ich mich voll auf die Arbeit in der Gemeinde konzentrieren“, sagt sie.

Simone Rürup, geboren und aufgewachsen in Neresheim (Ostalbkreis), ist katholisch, parteilos, geschieden, Mutter einer 20-jährigen Tochter und lebt zusammen mit ihrem Lebenspartner Rainer Spahlinger in Eschach. Sollte sie gewählt werden, wolle sie nach Baindt umziehen, kündigt sie an.