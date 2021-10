Schwerer Unfall auf der B30 bei Baindt

Auf der Bundesstraße 30 hat es am Sonntagabend gegen 18 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurden laut Informationen der Polizei eine Person leicht und eine andere schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Baindt in Fahrtrichtung Ravensburg. Momentan ist ein Fahrstreifen gesperrt.

Wie die Polizei auf Nachfrage der "Schwäbischen Zeitung" berichtet, war nach ersten Informationen wohl ein Fahrstreifenwechsel der Grund für die Kollision. Ein Fahrzeug scherte vom Beschleunigungsstreifen nach links ein, wobei der Fahrer nicht auf den rückwärtigen Verkehr achtete. Dann kam es zum Unfall.

Wegen des Unfalls musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Die Polizei schloss zunächst nicht aus, dass es in den Abendstunden wegen der Unfallaufnahme auch noch zu einer Vollsperrung kommen könnte. Dann müsste der Verkehr örtlich umgeleitet werden - womöglich über Baindt und Weingarten.

Erst am Freitagvormittag kam es ebenfalls auf der B 30 auf Höhe der Anschlussstelle Baindt zu einem Verkehrsunfall - allerdings in die andere Fahrtrichtung. Dabei kam ein Lastwagenfahrer mit seinem Lkw von der Straße ab und fuhr in einen Acker.

Wegen des Staus, der wegen des verunglückten Lkws entstand, hat sich erneut ein Unfall am Freitagnachmittag ereignet. Dabei wurden mehrere Personen und ein Hund verletzt. Die B 30 musste in nördliche Richtung gesperrt werden.

Sobald es neue Informationen gibt, wird dieser Text aktualisiert.