Schnelleres Internet für Baindt, Vogt, Waldburg und Wolfegg

Der Bund übernimmt insgesamt 16,39 Millionen Euro der Kosten des Breitbandausbaus für die Kommunen Baindt, Vogt, Waldburg und Wolfegg. Das teilt der Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) mit.

Der Bundestagsabgeordnete für Oberschwaben und das Allgäu berichtet weiter über die neuen Förderzusagen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für den Breitbandausbau in seinem Wahlkreis 294 Ravensburg wie folgt: „Bei einer prozentualen Förderquote von 50 Prozent erhält Baindt eine Bundesförderung in Höhe von 3,28 Millionen Euro. In Vogt wird der Vollausbau sowie der Breitbandausbau des Gewerbegebiets „Bei der Ziegelei" mit 4,36 Millionen Euro bezuschusst. Waldburg wird mit 3,13 Millionen Euro unterstützt. Und Wolfegg kann sich über 5,62 Millionen Euro Bundesförderung freuen“. Das seien zusammen 16,39 Millionen Euro, die in seinen Wahlkreis fließen.

Bei allen Förderzusagen handle es sich um einen Vollausbau in den Kommunen. Die unterversorgten Gebiete mit einer Anschlussgeschwindigkeit von unter 30 Mbit/s sollen in Zukunft eine Bandbreite von bis zu 1 Gigabit erreichen. Der Ausbau erfolge bis in die Wohnungen, also „Fibre to the home“. Mit einer Bundesförderung in Höhe von 50 Prozent und einem Landeszuschuss Baden-Württembergs von 40 Prozent können die Kommunen mit einem Eigenanteil von nur 10 Prozent der Kosten ihre Gemeinde an das Gigabit-Netzwerk anschließen lassen.

„Das Ziel des Bundes ist es, alle weißen Flecken, also Gebiete mit einer Anschlussgeschwindigkeit von unter 30 Mbit/s, an das Gigabitnetz anzuschließen“, wird Roland Fuchs, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg und Bürgermeister von Königseggwald in dem Schreiben zitiert und weiter: „Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD soll dieses Ziel bis Ende 2025 erreicht werden. Im Moment erhalten wir, der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg und die Kommunen, mit denen wir die Anträge stellen, fast wöchentlich neue Förderzusagen. Daher halte ich dieses Ziel für durchaus realistisch“.