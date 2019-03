Sanierte Sporthalle in Baindt ist wieder eröffnet

Mit einem kleinen Festakt ist die sanierte Sporthalle in Baindt wieder eröffnet worden. Vor allem der Sanitärbereich, die Wärmeversorgungsanlage, die Lüftungsanlage, Fenster und Türen sowie der Nassbereich der 1982 erbauten Sporthalle entsprachen längst nicht mehr dem Stand der Technik und waren dringend erneuerungsbedürftig, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt.

Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, und Bürgermeisterin Simone Rürup übergab die Halle wieder der Öffentlichkeit. Mit der sanierten Sporthalle sei der erste Meilenstein im Bereich des Schul- und Sportgeländes erreicht, so Rürup. Mit dem Neubau des gemeindeeigenen Kindergartens und der Sanierung der Klosterwiesenschule folgen weitere wichtige Projekte in der Gemeinde. Bereits Ende 2016 hatte die Gemeinde beschlossen, die Sporthalle zu sanieren. Vom Land Baden-Württemberg gab es Fördermittel in Höhe von 281 000 Euro, dies sind rund 30 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 940 000 Euro.