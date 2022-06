Vermutlich ein technischer Defekt an einer Spülmaschine hat am Montag gegen 14 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Birkenstraße geführt. Das teilt die Polizei mit. Die verständigte Feuerwehr konnte den Rauch eindämmen und die defekte Maschine direkt ausbauen. Personen wurden nicht verletzt.