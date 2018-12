Rathaus-App der Gemeinde Baindt ausgezeichnet

Die Gemeinde Baindt ist beim Wettbewerb „Städte und Gemeinden 4.0 – Future Communities“ ausgezeichnet worden. Das Land fördert die Entwicklung einer Rathaus-App mit einem Zuschuss von 7140 Euro. Das teilen Landtagsabgeordneten August aus dem Wahlkreis Ravensburg, Manfred Lucha (Grüne) und August Schuler (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

„Glückwunsch an die Gemeinde Baindt zu diesem tollen Erfolg. Die Landesregierung will mit diesem Wettbewerb innovative Vorhaben belohnen, die vor Ort einen wichtigen Teil zu einem in die Zukunft gerichteten Lebensumfeld beitragen“, werden die beiden Landtagsabgeordnete weite im dem Pressetext zitiert. Die Landesregierung fördert Anträge von 45 Preisträgern mit insgesamt 1,08 Millionen Euro. Die Sieger wurden von der Landesregierung durch eine gemeinsame Jury mit dem Städte- und dem Gemeindetag ausgewählt. Ziel des Wettbewerbs ist, Lust auf den digitalen Wandel zu machen und jede Kommune bei der Digitalisierung mitzunehmen.