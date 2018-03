Radweg soll noch vor Jahresende gebaut sein

Der Radweg zwischen Baindt und Enzisreute soll in diesem Jahr gebaut und noch vor Jahresende fertig sein. Das teilte das zuständige Regierungspräsidium Tübingen (RP) auf SZ-Anfrage mit.

Wie am Freitag berichtet, hat es der seit Jahrzehnten geforderte Radweg an der Bundesstraße 30 zwischen Enzisreute und Baindt ins Bauprogramm des Landes für Radwege an Landes- und Bundesstraßen geschafft. Für Fahrradfahrer eine lang erhoffte und gute Nachricht. Wermutstropfen: Ein Radweg zwischen Gaisbeuren und Enzisreute ist im neuesten Bauprogramm des Landes nicht enthalten.

Der Radweg zwischen Baindt und Enzisreute wurde laut RP auf Anregung und Initiative des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in das 2016 vom Ministerium für Verkehr verabschiedete Konzept „Radnetz Baden-Württemberg“ aufgenommen. „Es handelt es sich um eine wichtige Schließung der entsprechenden Radweglücke entlang der B 30“, teilt das RP mit.

Bei den Bauarbeiten soll nach Angaben des Regierungspräsidiums der bestehende 1,8-Kilometer-lange gekieste Weg zwischen Baindt (Sulpach) und der Gemarkungsgrenze Baindt/Gaisbeuren (beim Schanzwiesweiher) asphaltiert werden. Die Baukosten trägt der Bund. Die Bau- und Unterhaltungslast solle künftig bei der Gemeinde Baindt liegen.

Ab der Gemarkungsgrenze Baindt/Gaisbeuren erhält der in Richtung Kümmerazhofen-Reute weiterführende 1,5-Kilometer-lange Gemeindeweg aufgrund der starken Fahrbahnschäden eine neue Fahrbahndecke. Hier teilen sich laut RP der Bund und die Stadt Bad Waldsee die Kosten.

Die Planungen für den Radweg seien bereits beschlossen. Der Trassenverlauf sei in enger Abstimmung mit dem Forst erfolgt.

„Die Vereinbarungen über Bau- und Unterhaltung sowie Kostentragung bedürfen noch der Zustimmung durch die Gremien der Gemeinde Baindt und der Stadt Bad Waldsee“, so das Regierungspräsidium. Nach der Zustimmung sollen die Bauarbeiten im Herbst stattfinden.