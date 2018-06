Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Eine Person ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 7.15 Uhr auf der Kreuzung Wickenhauser- /Baienfurter Straße in Baindt schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Ein 42-Jähriger wollte mit seinem Auto von der Baienfurter Straße nach rechts in die Kreisstraße 7946 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden Fahrradfahrers. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Zweiradfahrer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.