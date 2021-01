Polizei unterbricht Spritztour zu später Stunde

Beamte des Polizeireviers Weingarten haben am Sonntag gegen 2.30 Uhr ein Auto in der Gartenstraße in Baindt kontrolliert. Weder der 26-jährige Fahrer noch sein 27-jähriger Beifahrer konnten einen triftigen Grund für ihre späte Spritztour nennen. Beide werden wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Coronaverordnung angezeigt.

Den Beamten schlug bei der Kontrolle zudem deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille, weshalb auf ihn zudem ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zukommen. Die beiden Männer mussten den Heimweg zu Fuß fortsetzen.