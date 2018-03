Polizei sucht Zeugen zu versuchtem Einbruch

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr versucht, in ein Wohngebäude in der Tulpenstraße einzudringen. WIe die Polizei berichtet, ist der Täter möglicherweise gestört worden. Er hatte vergeblich versucht, mit einem Hebelwerkzeug die Terrassentür zu dem Gebäude aufzuhebeln. Den verursachten Schaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.