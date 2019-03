Polizei sucht Zeugen nach Nötigung

Ein Autofahrer wurde am Samstag gegen 23 Uhr auf der B 30 am Ende der Ausbaustrecke im Bereich Egelsee von einem unbekannten Fahrer genötigt. Der 57-Jährige überholte eigenen Angaben zufolge einen silberfarbenen VW Golf mit Schweizer Zulassung (TG). Bevor er wieder auf die rechte Fahrspur wechselte, beschleunigte der Golf-Fahrer plötzlich und verhinderte so, dass der 57-Jährige nach rechts einscheren konnte. Als dieser daraufhin wieder hinter dem Golf einscherte, bremste der unbekannte Fahrer laut Polizeimeldung bis zum Stillstand ab, stieg aus und lief zu dem 57-Jährigen. Dort kam es zwischen den beiden Autofahrern zu einem Streitgespräch. Bevor der Unbekannte wieder zu seinem Golf zurückging, schlug der unbekannte Mann mehrfach mit der Faust auf die Motorhaube. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Golf-Fahrer wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, kurze blonde Haare, athletische Figur, sprach akzentfrei Deutsch. Personen, die zur fraglichen Zeit ebenfalls von dem Fahrer genötigt wurden oder Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524/40430 zu melden.