Polizei stoppt betrunken Autofahrer

Ein 21-jähriger Autofahrer ist einer Polizeistreife am Sonntag gegen 0.30 Uhr aufgefallen, als sich dieser mit überhöhter Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle zu entziehen versuchte.

Die Beamten trafen nach Polizeiangaben den jungen Fahrer an seiner Wohnanschrift an und stellen deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Nachdem ein Atemalkoholtest weit mehr als 0,5 Promille ergeben hatte, zeigten die Polizisten den 21-Jährigen wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung an. Ihn erwarten nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.