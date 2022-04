Polizei ermittelt nach Schlägerei am Baindter Bädle

Nach einer Schlägerei, die sich am späten Freitagabend auf dem Freibadgelände in Baindt ereignet hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Bei einer Geburtstagsfeier, die dort stattfand, sollen mindestens zwei Unbekannte auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben. Die Angreifer sollen laut dem 16-Jährigen Streit gesucht und ihn mehrmals ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben. Weitere Gäste gingen letztlich dazwischen. Am Folgetag zeigte der 16-Jährige den Vorfall bei der Polizei an, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Personen, die Zeugen des Vorfalls geworden sind, können sich unter der Telefonnummer 0751/803-6666 melden.