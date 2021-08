Podiumsdiskussion zur Zukunft der Landwirtschaft in Baindt

Eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Zukunft der Landwirtschaft – Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe?“ findet am Freitag, 27. August, in Baindt am Reitplatz statt. Beginn ist um 20 Uhr, Veranstalter ist laut Ankündigung der Bundesverband deutscher Milchviehhalter.

Auf dem Podium werden die folgenden Personen sein: Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete von Bündnis90/Die Grünen, Axel Müller, Bundestagsabgeordneter der CDU, Jasmin Runge, Bundestagskandidatin der Partei „Die Linke“, Eberhardt Sigloch, Bundestagskandidat der Freien Wähler, und Milchviehhalter Hermann Fischer. Die Moderation übernimmt Johannes Fritz vom Bundesverband deutscher Milchviehhalter.

Am Beispiel der Milchviehhaltung soll diskutiert werden, welche Folgen die Agrarpolitik der vergangenen Jahre hat, wie sich das Verhältnis zwischen Erzeuger und Verbraucher entwickelt hat und welche Herausforderungen vor Gesellschaft, Landwirtschaft und Politik stehen, kündigt der Veranstalter an.