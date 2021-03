Ostergarten-Öffnung verlängert

Der Ostergarten in Baindt ist auf große Resonanz gestoßen. Deshalb haben sich die Veranstalter zu einer Verlängerung der Öffnungszeiten bis Sonntag, 11. April, entschlossen. Ursprünglich sollte am Ostersonntag letzter Besuchstag sein. Die Besucher können von 8 bis 20 Uhr auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke im Freien an acht Stationen die Geschichte der letzten Tage Jesu in Jerusalem wie in einer Zeitreise nachvollziehen.

Der Ostergarten ist ohne Anmeldung frei zugänglich, rollstuhlgerecht und allein oder mit der ganzen Familie begehbar. Wer mit einem Smartphone ausgestattet ist, kann sich die entsprechende App herunterladen und bekommt dann zu jeder Station die passende Geschichte eingespielt. Der Gang durch den Ostergarten funktioniert aber auch ohne App, denn an jeder Station vermittelt ein Text inhaltliche Informationen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber gerne angenommen. Nähere Informationen auf der Webseite www.ejw-rv.de/ostergarten/

Die App für den Ostergarten in Baindt mit Startpunkt Boschstr. 1, ist zu finden unter https://actionbound.com/bound/osterwegrv