Nigerianerin an Bushaltestelle angegriffen

Körperlich angegriffen und beleidigt hat ein Unbekannter eine Nigerianerin am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Rathaus in der Baindter Küferstraße.

Der Täter beleidigte die Frau laut ihren Angaben rassistisch und schlug ihr mit der Faust gegen den Arm. Außerdem soll er ihr gegen das Gesäß getreten haben. Sie schrie daraufhin um Hilfe, sodass ihr ein bislang nicht bekannter Mann zu Hilfe kam. Die Frau erstattete zwischenzeitlich Anzeige.

Zeugen des Vorfalles sowie der Unbekannte, welcher der Frau zu Hilfe kam, werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter Telefon 0751/8036666 zu melden.