Nachpflanzaktion am Sulzmoosbach

Schon in der Amtszeit von Bürgermeister Buemann und seinem Ortsbaumeister Elbs entwickelt sich die Gemeinde Baindt zu einer Öko-Vorzeigegemeinde mit bundesweiter Bekanntheit: Im Jahre 2011wurde ein großes Stück des ursprünglich begradigten Sulzmoosbaches unter Federführung der ProRegio (Albrecht Trautmann, Robert Bauer) renaturiert. Die derzeitige Bürgermeisterin, Frau Simone Rürup, tritt voll in die ökologischen Fußstapfen ihres Vorgängers und plant, weitere Strecken zu renaturieren.

Den Ansatz, nach dem der Sulzmoosbach renaturiert wurde, bezeichnete der Umweltminister des Lands Baden-Württemberg in der dritten Auflage des Buches, das Dr. Werner Baur, Kreisvorsitzender des Landesfischereiverbandes für den Kreis Ravensburg, über die Renaturierung des Sulzmoosbaches schrieb, als „vorbildlich“: Nicht machen, sondern machen lassen. Unter dem Motto, „Menschen können den Bach nicht renaturieren, aber sie können dem Bach helfen, dies selbst zu tun“, wurden Störelemente eingebaut, mit Hilfe derer das Gewässer durch seine Veränderungsdynamik selbst ein landschafts- und gewässertypspezifisches Bett mit Artenfülle herstellen kann (Bild 1).

Die als Folge der Klimaveränderung und der Notwendigkeit der Strukturierung des Bachbettes notwendige Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern musste nun nachgebessert werden, nachdem zahlreiche Eschen eingegangen sind (Eschentriebsterben). Baur organisierte die Nachpflanzaktion, motivierte dazu auch tatkräftige Helfer: Nach dem Motto „Kronen sind eines meiner Spezialgebiete“ griff Zahnarzt Dr. Klaus Mündel (Weingarten) zum Spaten. Andreas Glück, der Deutsche Meister im Fünfkampf (2017), Baden-Württembergs Meister im Diskuswerfen in der M50-Klasse, Dritter der deutschen Meisterschaften im Speerwerfen 2021, stieß den Spaten schon beim ersten Versuch, einen Schwarzdornstrauch zu setzen, so heftig in den Boden, dass der Stiel zerbrach.

Vom Fischereiverein Ravensburg war Naturschutzreferent Alfred Marschall mit von der Partie, und so wurden die großen Lücken im Bestand der heimischen Bäume und Sträucher mit Pfaffenhütchen, Schwarz- und Weißdorn, Weiden, Feldahorn usw. etwas aufgefüllt, der Bach auf die Folgen der Klimaveränderung besser vorbereitet.