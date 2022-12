Musikverein Baindt überzeugt beim Jubiläumskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Jubiläumskonzert am Samstag, 10. Dezeber, beendete der Musikverein Baindt erfolgreich sein Jubiläumsjahr. Unter dem Motto „111 Jahre Musikverein Baindt, 11 Events und 1 Grund zum Feiern“ veranstaltete der Musikverein über das Jahr verschiedene Events, um so sein Jubiläum gebührend zu feiern.

Das Konzert wurde, wie jedes Jahr, von der Jugendkapelle unter der Leitung von Michaela Brauchle eröffnet. Dieses Jahr begannen sie mit dem Stück „Hawkeye Overture“ von Robert Sheldon. Weiter ging es mit „Highlights from Moana“, einem berühmten Disneyfilm, der die Besucher an den Strand der kleinen Insel Motonui entführte. Im Anschluss spielte die Jugendkapelle „Don’t Stop Believin’“ von der bekannten Band Journey. Als Zugabe brachte die Jugendkapelle die Konzertbesucher in Weihnachtsstimmung mit dem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“.

Nach einer kurzen Umbauphase übernahm die Gesamtkapelle die Bühne. Die Musikerinnen und Musiker starteten mit dem Stück „A Day of Hope“, dessen Titel nicht passender zu der Situation an diesem Abend hätte sein können. Der Dirigent der Musikkapelle fiel krankheitsbedingt kurzfristig aus. Daher mussten sich die Musikerinnen und Musiker in letzter Minute noch auf einen neuen Dirigenten einstellen. Im Anschluss spielte die Kapelle das Stück „Legend of Maracaibo“ und entführte die Konzertbesucher auf eine Seeschlacht und die Legende über ein untergegangenes Schiff. Nach einer kurzen Pause wurde der zweite Teil des Konzerts mit dem Stück „Jubilate“ eröffnet. Weiter ging es mit dem sehr ruhigen Stück „Lied ohne Worte“. Danach kam fast schon wieder Urlaubsfeeling auf, mit dem Stück „ A Little Tango Music“. Um ein wenig in Erinnerungen an die guten alten Zeiten zu schwelgen, folgte das Stück „Miss Marple Theme“. Beendet wurde das Konzert mit dem Stück „Selections from Wicked“, das die Konzertbesucher mit Melodien aus dem erfolgreichen Broadway-Musical Wicked verzauberte.

Ein besonderer Dank gilt den zwei Aushilfsdirigenten Markus Frankenhauser und Thomas Scheiflinger, die kurzfristig eingesprungen sind und ohne die das Konzert nicht hätte stattfinden können. Der Musikverein Baindt bedankt sich bei allen Konzertbesuchern sowie Unterstützern des Musikvereins und wünscht frohe Weihnachten!