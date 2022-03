Mit 150 Stundenkilometer auf der B30 geblitzt

Fünfzehn Geschwindigkeitsverstöße und vier verbotene Handybenutzungen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf der B 30 ahnden müssen. In der etwa eineinhalbstündigen Kontrolle wurden laut Bericht vier Verkehrsteilnehmer gestoppt, die in dem auf 100 Kilometer pro Stunde beschränkten Straßenabschnitt mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs waren, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit knapp 150 Stundenkilometer gemessen wurde. Auch auf die Fahrer, die während der Fahrt ihr Handy benutzt haben, kommen ein dreistelliges Bußgeld und eine Eintragung im Verkehrssündenregister zu.