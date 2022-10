Mit 1,5 Promille erwischt

In auffälliger Fahrweise war am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Autofahrer auf der B 30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Das teilt die Polizei mit. Ein Zeuge sah, wie der Mann immer wieder von seiner Fahrspur abkam und stark abbremste, und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 62-Jährigen im Stadtgebiet von Weingarten stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Schnell war der Grund für die auffällige Fahrweise klar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik, die Beschlagnahme des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels waren die Folge. Der 62-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.