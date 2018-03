Mercedesfahrer verursacht Unfall mit Porsche

Einen Unfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat am Dienstag gegen 7 Uhr ein 53-jähriger Mercedesfahrer auf der B 30 bei Baindt verursacht, berichtet die Polizei. Der Mann wollte bei Baindt auf die Bundesstraße fahren und dabei gleich einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen. Beim Ausscheren nach links übersah er ein 24-Jährige in einem Porsche. Die Fahrerin konnte laut Polizeibericht nicht mehr bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde die Porschefahrerin leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.