Mehrere betrunkene und berauschte Autofahrer

Gleich drei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnahmen, hat die Polizei bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 20 Uhr auf der Bundestrasse B 30 in Höhe Egelsee bei Baindt ein 35-jähriger Mann auf Grund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er deutlich alkoholisiert war. Das Messgerät zeigte mehr als 2,8 Promille Atemalkohol an, was eine Blutentnahme sowie die sofortige Beschlagnahme seines Führerscheins zur Folge hatte.

Um 22.30 Uhr wurde ein 30-jähriger aus dem Kreisgebiet in Baindt an einer eingerichteten Kontrollstelle kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnte eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Nachdem ein durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, wurde auch ihm zum Nachweis der Drogenbeeinflussung eine Blutentnahme entnommen.

Ein weiterer Alkoholsünder wurde gegen 3 Uhr in Aulendorf kontrolliert. Bei der 48-jährigen Frau wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille festgestellt, was eine Blutentnahme sowie die sofortige Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Allen Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen sie wurden entsprechende Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.