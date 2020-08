Mann muss nach Prügelei mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Ein Mann musste nach einer Schlägerei in Baindt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zu der Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Freitag kurz nach 23 Uhr in der Wickenhauser Straße, wie die Polizei berichtet. Auslöser des zunächst verbal geführten Streits war laut Polizei augenscheinlich ein auf den Boden geworfenes Mobiltelefon. Im weiteren Verlauf schlugen ein 29- und ein 44-jähriger Mann auf einen 26-Jährigen ein. Weil er mehrere Schläge im Gesicht abbekam, wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Verletzten ins Krankenhaus brachte.