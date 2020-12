Mann fährt mit mehr als drei Promille

Ein langsam und in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug ist der Polizei am Dienstag gegen 21.15 Uhr auf der Thomas-Dachser-Straße in Baindt in Fahrtrichtung B 30 gemeldet worden. Kurz nach dem Auffahren auf die Bundesstraße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stecken.

Bei der Unfallaufnahme staunten die Polizeibeamten nach eigenen Angaben nicht schlecht: Ein Alkoholtest bei dem 37-jährigen Fahrer des Nissan ergab weit mehr als drei Promille. Da sich der Mann bei dem Unfall leicht verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Dort wurden bei ihm zudem zwei Blutproben veranlasst. Der Nissan, an dem Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden ist, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.