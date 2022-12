Lions Club Weingarten ermöglicht Nikolausbesuch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Glockenläuten hallt am Morgen des 6. Dezember, des Nikolaustages, in den Räumlichkeiten des SBBZ Sehen in Baindt. Mit Freude warten die Kinder und Jugendliche auf den angekündigten Besuch: der Nikolaus.

„Es ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit“, sagt Stefan Gessler vom Lions Club Weingarten. Er übernimmt schon seit fünf Jahren die Rolle des Nikolaus und freut sich jedes Jahr auf den 6. Dezember und den Besuch im SBBZ Sehen in Baindt. So auch dieses Jahr. Die Ehrenamtlichen des Lions Club Weingarten haben insgesamt 147 Säckchen gepackt, gefüllt mit Nüssen, Mandarinen, Schokolade und einem kleinen Duschgel oder Badezusatz. Jedes Kind oder Jugendliche erhält ein Säckchen und persönliche Worte vom Nikolaus. „Der Nikolausbesuch bedeutet den Kindern viel. Sie spüren, dass es ein besonderer Tag ist“, so Gessler.

Berührungsängste habe er keine. Der Rauschebart und der samtene Umhang werden von den Kindern gerne berührt. Er sei gerne ein Nikolaus zum Anfassen, lacht der 48-Jährige.

Direktor des SBBZ Sehen in Baindt, Dr. Marcus Adrian, ist über das Engagement des Lions Clubs Weingarten dankbar. „Für unsere Kinder und Jugendliche ist der Besuch des Nikolaus ein Highlight“, so Adrian.

Der Lions Club Weingarten unterstützt mit seinen aktuell 32 Mitgliedern das SBBZ Sehen in Baindt schon seit über 15 Jahren. Unter anderem werden wertvolle Angebote wie Reiten oder Schwimmen dadurch ermöglicht. „Dem Lions Club Weingarten ist es wichtig, dass Unterstützung unmittelbar ankommt“, erklärt Gessler. So auch der Besuch des Nikolaus am 6. Dezember. „Menschen mit Behinderung sind Teil unserer Gesellschaft. Es ist ein Geschenk und Motivation zugleich, zu erleben, wie sich die Kinder über den Besuch des Nikolaus freuen“, so Gessler zufrieden.