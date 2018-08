Lena Berlinger gewinnt den Inferno-Triathlon

Die Baindter Triathletin Lena Berlinger hat mit großem Vorsprung den Inferno-Triathlon im Berner Oberland gewonnen. Die 30-jährige Athletin vom Verein Mengen Triathleten kam nach 3,1 Kilometer Schwimmen, 127 Kilometer Radfahren auf Rennrad und Mountainbike und einem 25 Kilometer langem Berglauf nach 9:31,04 Stunden im Ziel an und durfte dann noch 20 Minuten warten, bis ihre Verfolgerinnen aus der Schweiz Petra Eggenschwiler und kurz danach Nina Brenn eintrafen.

Der Inferno-Triathlon im Berner Oberland gilt, wie Berlinger mitteilt, als einer der härtesten in der Triathlon-Szene und landschaftlich als mit der schönste. Eiger, Mönch und Jungfrau dienen als Kulisse für einen spektakulären Wettkampf. „Eine besondere Stimmung liegt über dem Thunersee, als um 6:30 Uhr die Triathletinnen und Triathleten in Thun in den See tauchen“, heißt es in der Mitteilung. Nach dem Ziel in Oberhofen folgten 97 Kilometer auf dem Rennrad mit 2145 Höhenmetern über die Große Scheidegg nach Grindelwald. Danach mit dem Mountainbike 30 Kilometer und 1180 Höhenmeter über die Kleine Scheidegg und hinunter über Wengen ins Lauterbrunner Tal. Und wäre das nicht schon genug, folgt noch ein Berglauf über 25 Kilometer und 2175 Höhenmeter auf den 2970 Meter hoch gelegenen Schilthorngipfel.

Nach einem Schlüsselbeinbruch in Folge eines Radunfalls im Frühjahr schien die Saison für Lena Berlinger fast schon gelaufen. Doch die Reha-Maßnahmen verliefen sehr erfolgversprechend. So zeigte sie schon im Juli beim Eistobellauf in Maierhöfen, dass sie sich im Laufen nochmals verbessert hat. Sie gewann den Lauf und egalisierte den 18 Jahre alten Streckenrekord. Der Sieg beim Ravensburger Triathlon bestätigte ihren guten Formaufbau, so war sie vorbereitet für den ersten Saisonhöhepunkt.