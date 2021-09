Lena Berlinger auf dem Siegerpodium

Triathletin Lena Berlinger aus Baindt hat die Plätze zwei und drei bei Wettkämpfen in Nizza und Aix-en-Provence erreicht.

Der Ironman 70.3 Nice ist berühmt für seine anspruchsvolle Radstrecke. Für Berlinger, die in den Bergen sehr gut zurechtkommt, ein Grund mehr, das Rennen an der Cote d’Azur in den Kalender aufzunehmen. Auch London-Olympiasiegerin Nicola Spirig war am Start, mit der sich Berlinger schon beim Trans Vorarlberg Triathlon und bei der Challenge Davos duelliert hatte. Die Entscheidung, in Anbetracht der Höhenmeter im Aufstieg und der kurvenreichen Abfahrt, nicht das Zeitfahrrad zu wählen, stellte sich als die richtige heraus. Von Rang sieben nach dem Schwimmen arbeitete Berlinger sich auf der ersten Hälfte der Radstrecke bis auf Rang zwei vor und verlor auf den 90 Kilometern nur wenige Sekunden auf Spirig. Auf der schnellen Halbmarathonstrecke entlang der Uferpromenade in Nizza konnte sie sich der näherkommenden Britin India Lee erwehren und beim Start-Ziel-Sieg von Spirig Platz zwei ins Ziel bringen.

Unterlegen im Zielsprint

Eine Woche später fand der Ironman 70.3 Aix-en-Provence statt. Hier war mit der mehrfachen Ironman-Siegerin Imogen Simmonds aus der Schweiz eine klare Favoritin ausgemacht. Diesmal wollte die 33-jährige Berlinger auf der Radstrecke nicht ans Limit gehen, denn es konnte sich erst unter Belastung zeigen, ob die Regeneration ausreichend war. Der Plan ging auf und mit guten Laufbeinen schob sie sich auf dem Halbmarathon von Rang vier nach vorne. Im Zielsprint um Platz zwei hatte die Australierin Chloe Lane das bessere Ende für sich. Berlinger war glücklich, nach 4:27,36 Stunden erneut auf dem Podium zu stehen.